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Гришин объяснил успех сборной США на чемпионате мира

Александр Гришин высоко оценил игру сборной США на чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Бывший футболист ЦСКА считает, что команда Маурисио Почеттино заметно прибавила и заслуженно лидирует в своей группе.

- По сумме двух встреч американцы оставляют самое хорошее впечатление. Все понимают, какой тренер Почеттино. В "Тоттенхэме" он ставил хорошую игру в атаке. В США он поставил футбол, который он пропагандировал в чемпионате Англии, - передаёт слова Гришина "Матч ТВ".

Специалист также отметил, что перед стартом мирового первенства американцы встречались с сильными соперниками, допускали ошибки и терпели поражения, однако сумели сделать правильные выводы. По его мнению, именно это помогает команде результативно действовать на турнире.

Во втором туре группового этапа сборная США обыграла Австралию со счётом 2:0. После двух матчей команда Почеттино набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира.

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