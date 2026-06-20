Турция и Парагвай объявили составы на матч ЧМ-2026

Сборные Турции и Парагвая определились с футболистами, которые начнут очный матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с первых минут.

Фото: ФИФА

В стартовый состав турецкой команды вошли Чакыр, Демирал, Бардакджи, Кадыоглу, Мюльдюр, Юксек, Чалханоглу, Гюлер, Актюркоглу, Акгюн и Йылдыз.



У парагвайцев с первых минут на поле появятся Хиль, Касерес, Г. Гомес, Альдерете, Алонсо, Д. Гомес, Кубас, Энсисо, Галарса, Альмирон и Питта.



Напомним, в первом туре турецкая сборная уступила Австралии со счётом 0:2, а Парагвай потерпел крупное поражение от США - 1:4.