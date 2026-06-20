Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Шотландия
0 - 1 0 1
МароккоЗавершен
Бразилия
3 - 0 3 0
ГаитиЗавершен
Турция
0 - 1 0 1
Парагвай1 тайм
Нидерланды
20:00
ШвецияНе начат
Германия
23:00
Кот-д`ИвуарНе начат

Турция и Парагвай объявили составы на матч ЧМ-2026

Сборные Турции и Парагвая определились с футболистами, которые начнут очный матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с первых минут.
Фото: ФИФА
В стартовый состав турецкой команды вошли Чакыр, Демирал, Бардакджи, Кадыоглу, Мюльдюр, Юксек, Чалханоглу, Гюлер, Актюркоглу, Акгюн и Йылдыз.

У парагвайцев с первых минут на поле появятся Хиль, Касерес, Г. Гомес, Альдерете, Алонсо, Д. Гомес, Кубас, Энсисо, Галарса, Альмирон и Питта.

Напомним, в первом туре турецкая сборная уступила Австралии со счётом 0:2, а Парагвай потерпел крупное поражение от США - 1:4.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится