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Чемпионат Мира

ЧМ2022
Шотландия
0 - 1 0 1
МароккоЗавершен
Бразилия
3 - 0 3 0
ГаитиЗавершен
Турция
0 - 1 0 1
Парагвай1 тайм
Нидерланды
20:00
ШвецияНе начат
Германия
23:00
Кот-д`ИвуарНе начат

Определилась первая сборная, выбывшая с чемпионата мира

Сборная Гаити лишилась шансов на выход из группы на ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
Команда стала первым участником турнира, который досрочно выбыл из борьбы за место в плей-офф.

Во втором туре группового этапа гаитяне потерпели поражение от Бразилии со счётом 0:3. После двух матчей команда остаётся без набранных очков и уже не сможет подняться на одну из проходных позиций в группе.

Перед заключительным туром в активе Бразилии и Марокко по четыре очка, у Шотландии - три. Даже победа над марокканцами в последнем матче не позволит Гаити обойти шотландскую сборную из-за поражения в очной встрече.

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