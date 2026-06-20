Определилась первая сборная, выбывшая с чемпионата мира

Сборная Гаити лишилась шансов на выход из группы на ЧМ-2026.

Фото: ФИФА

Команда стала первым участником турнира, который досрочно выбыл из борьбы за место в плей-офф.



Во втором туре группового этапа гаитяне потерпели поражение от Бразилии со счётом 0:3. После двух матчей команда остаётся без набранных очков и уже не сможет подняться на одну из проходных позиций в группе.



Перед заключительным туром в активе Бразилии и Марокко по четыре очка, у Шотландии - три. Даже победа над марокканцами в последнем матче не позволит Гаити обойти шотландскую сборную из-за поражения в очной встрече.