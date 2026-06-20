Гасилин рассказал, как далеко могут пройти США на ЧМ-2026

Алексей Гасилин считает, что сборная США способна преподнести сюрприз на домашнем чемпионате мира 2026 года.

Фото: ФИФА





- При удачном стечении обстоятельств, если будет удобная сетка, американцы могут дойти до четвертьфинала. У Почеттино классная сборная, - приводит слова Гасилина "Матч ТВ"

Во втором туре группового этапа хозяева турнира уверенно обыграли Австралию со счётом 2:0. Ранее американцы также взяли верх над Парагваем.



Благодаря двум победам подряд команда Почеттино досрочно гарантировала себе участие в плей-офф мирового первенства. Бывший футболист " Зенита " высоко оценил перспективы команды Маурисио Почеттино после победы над Австралией.Во втором туре группового этапа хозяева турнира уверенно обыграли Австралию со счётом 2:0. Ранее американцы также взяли верх над Парагваем.Благодаря двум победам подряд команда Почеттино досрочно гарантировала себе участие в плей-офф мирового первенства.