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Гасилин рассказал, как далеко могут пройти США на ЧМ-2026

Алексей Гасилин считает, что сборная США способна преподнести сюрприз на домашнем чемпионате мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Бывший футболист "Зенита" высоко оценил перспективы команды Маурисио Почеттино после победы над Австралией.

- При удачном стечении обстоятельств, если будет удобная сетка, американцы могут дойти до четвертьфинала. У Почеттино классная сборная, - приводит слова Гасилина "Матч ТВ".

Во втором туре группового этапа хозяева турнира уверенно обыграли Австралию со счётом 2:0. Ранее американцы также взяли верх над Парагваем.

Благодаря двум победам подряд команда Почеттино досрочно гарантировала себе участие в плей-офф мирового первенства.

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