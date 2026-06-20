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Мостовой оценил игру Сантоса за сборную Бразилии

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил игру Дугласа Сантоса в матче второго тура группового этапа ЧМ-26.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Мостового, Сантос сыграл уверенно, в свою силу.

- Что касается Дугласа Сантоса, он сыграл уверенно, в свою силу. Это хороший и сильный защитник, который демонстрирует свой уровень в нашем чемпионате.

Понятно, что в игре с Гаити лучшими были Кунья и Винисиус, но Сантос не провалился, несмотря на оценки, а сыграл надёжно, - цитирует Мостового Metaratings.

Напомним, что Дуглас Сантос вышел в стартовом составе сборной Бразилии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира с Марокко (1:1) и получил одну из самых высоких оценок. Также защитник вышел с первых минут в матче второго тура с Гаити (3:0) и также провел весь матч, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что после двух сыгранных туров бразильцы располагаются на первой строчке в своей группе, в заключительном туре им предстоит сыграть с Шотландией.

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