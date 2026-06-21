Эквадор и Кюрасао не выявили победителя во 2-м туре ЧМ-2026

Сборные Эквадора и Кюрасао сыграли вничью 0:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира.

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Для команд это первые очки на турнире: в первом туре Кюрасао разгромно проиграл Германии 1:7, а Эквадор с минимальным счётом уступил Кот-д'Ивуару. На данный момент эквадорцы с одним очком занимают третье место в группе E, команда Кюрасао также с одним баллом располагается на четвёртой строчке. Оба коллектива ещё могут выйти в плей-офф.



В заключительном туре групповой стадии Эквадор сыграет с гарантировавшей себе выход в 1/16 финала с первого места в квартете сборной Германии (6 очков), Кюрасао померится силами с Кот-д'Ивуаром (2-е место, 3 очка). Обе встречи пройдут 25 июня и начнутся в 23:00 мск.