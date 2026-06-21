Семшов оценил игру сборной Нидерландов на ЧМ-2026

Бывший российский футболист Игорь Семшов признался, что ему было бы интересно посмотреть на игру сборной Нидерландов, когда команда будет уступать в счёте по ходу матча.

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"Сборная Нидерландов хорошо играет в группе, но в плей?офф будут другие матчи. Интересно посмотреть на них, когда они будут проигрывать. Хочется увидеть, кто станет лидером в сложный момент.

Коди Гакпо хорош, когда всё удаётся, интересно, что он будет делать, если попадётся защитник, который будет его перекрывать", — отметил Семшов в беседе с



С 4 очками Нидерланды временно лидируют в группе F ЧМ-2026. В заключительном туре групповой стадии команда сыграет с Тунисом. По словам эксперта, любопытно понаблюдать, кто станет лидером нидерландцев в непростой ситуации. Во 2-м туре группового этапа чемпионата мира подопечные Рональда Кумана разгромили сборную Швеции со счётом 5:1.Коди Гакпо хорош, когда всё удаётся, интересно, что он будет делать, если попадётся защитник, который будет его перекрывать", — отметил Семшов в беседе с "Матч ТВ" С 4 очками Нидерланды временно лидируют в группе F ЧМ-2026. В заключительном туре групповой стадии команда сыграет с Тунисом.