Сборная Японии разгромила Тунис во 2-м туре ЧМ-2026

Национальная команда Японии со счётом 4:0 выиграла у Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

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Голами отметились Даити Камада (4'), Аясе Уэда (31', 83') и Дзюня Ито (69'). Японцы набрали 4 очка и расположились на втором месте группы F. Лидер квартета, сборная Нидерландов, также имеет 4 балла, но располагается выше Японии за счёт большего числа забитых мячей.



Команда Туниса уже второй матч кряду проигрывает в четыре мяча — в первом туре команда уступила Швеции со счётом 1:5. Шансов на выход в плей-офф тунисцы не имеют.



В заключительном туре ЧМ-2026 в квартете F пройдут матчи Тунис — Нидерланды и Япония — Швеция. Оба поединка состоятся 26 июня и начнутся в 02:00 мск.