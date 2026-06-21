Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эквадор
0 - 0 0 0
КюрасаоЗавершен
Тунис
0 - 4 0 4
ЯпонияЗавершен
Испания
19:00
Саудовская АравияНе начат
Бельгия
22:00
ИранНе начат

Сборная Японии разгромила Тунис во 2-м туре ЧМ-2026

Национальная команда Японии со счётом 4:0 выиграла у Туниса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Голами отметились Даити Камада (4'), Аясе Уэда (31', 83') и Дзюня Ито (69'). Японцы набрали 4 очка и расположились на втором месте группы F. Лидер квартета, сборная Нидерландов, также имеет 4 балла, но располагается выше Японии за счёт большего числа забитых мячей.

Команда Туниса уже второй матч кряду проигрывает в четыре мяча — в первом туре команда уступила Швеции со счётом 1:5. Шансов на выход в плей-офф тунисцы не имеют.

В заключительном туре ЧМ-2026 в квартете F пройдут матчи Тунис — Нидерланды и Япония — Швеция. Оба поединка состоятся 26 июня и начнутся в 02:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится