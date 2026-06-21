Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эквадор
0 - 0 0 0
КюрасаоЗавершен
Тунис
0 - 4 0 4
ЯпонияЗавершен
Испания
4 - 0 4 0
Саудовская АравияЗавершен
Бельгия
22:00
ИранНе начат

Ламин Ямаль забил дебютный гол на ЧМ

Ламин Ямаль забил мяч в ворота сборной Саудовской Аравии.
Фото: Getty Images
Сегодня, 21 июня, на "Мерседес-Бенц Стэдиум" проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 года между сборными Испании и Саудовской Аравии. На момент написания текста европейская национальная команда ведет со счетом 3:0.

На 10-й минуте встречи Ламин Ямаль забил гол. Этот мяч стал дебютным для 18-летнего вингера на ЧМ. Всего за основную сборную Испании футболист провел 27 матчей, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится