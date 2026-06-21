Ламин Ямаль забил дебютный гол на ЧМ

Ламин Ямаль забил мяч в ворота сборной Саудовской Аравии.

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Сегодня, 21 июня, на "Мерседес-Бенц Стэдиум" проходит матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 года между сборными Испании и Саудовской Аравии. На момент написания текста европейская национальная команда ведет со счетом 3:0.



На 10-й минуте встречи Ламин Ямаль забил гол. Этот мяч стал дебютным для 18-летнего вингера на ЧМ. Всего за основную сборную Испании футболист провел 27 матчей, забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.