Кузнецов назвал главное разочарование ЧМ-2026

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- Для меня это полная неожиданность. Они обладают хорошими исполнителями, а игры нет. Для меня сборная Турции - главное разочарование чемпионата мира, - приводит слова Кузнецова "Матч ТВ"

Эксперт признался, что не ожидал столь неудачного выступления команды на групповом этапе мундиаля.Турки уже потеряли шансы на выход в плей-офф, уступив в двух стартовых матчах. Сначала команда проиграла Австралии, а затем не смогла набрать очки во встрече с Парагваем.