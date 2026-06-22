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Кузнецов назвал главное разочарование ЧМ-2026

Сборная Турции стала главным разочарованием нынешнего чемпионата мира по версии бывшего футболиста ЦСКА Дмитрия Кузнецова.
Фото: Getty Images
Эксперт признался, что не ожидал столь неудачного выступления команды на групповом этапе мундиаля.

- Для меня это полная неожиданность. Они обладают хорошими исполнителями, а игры нет. Для меня сборная Турции - главное разочарование чемпионата мира, - приводит слова Кузнецова "Матч ТВ".

Турки уже потеряли шансы на выход в плей-офф, уступив в двух стартовых матчах. Сначала команда проиграла Австралии, а затем не смогла набрать очки во встрече с Парагваем.

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