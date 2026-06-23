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Аршавин заявил, что не почувствовал атмосферу чемпионата мира в городах США

Бывший российский футболист Андрей Аршавин рассказал, в каких городах США и Мексики, которые ему удалось посетить, атмосфера чемпионата мира чувствуется лучше всего.
Фото: ФК "Зенит"
Аршавин побывал в Мехико и нескольких городах Соединённых Штатов.

"В Мехико лучшая атмосфера. Мексиканцы выиграли первый матч, а мы пошли смотреть, как болельщики это отмечают. Это большое событие, на улицы вышла если не вся нация, то большая её часть. Было ярко. В США это ощущалось более пресно. В городах, где я был, ни до игр, ни после ничего не напоминало о чемпионате мира.

Чувствовалась большая разница по ощущениям от турнира в США и Мексике. Ни в Лос-Анджелесе, ни в Лас-Вегасе — ничего", — отметил Аршавин в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

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