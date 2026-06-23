Аршавин заявил, что не почувствовал атмосферу чемпионата мира в городах США

Бывший российский футболист Андрей Аршавин рассказал, в каких городах США и Мексики, которые ему удалось посетить, атмосфера чемпионата мира чувствуется лучше всего.

Фото: ФК "Зенит"

"В Мехико лучшая атмосфера. Мексиканцы выиграли первый матч, а мы пошли смотреть, как болельщики это отмечают. Это большое событие, на улицы вышла если не вся нация, то большая её часть. Было ярко. В США это ощущалось более пресно. В городах, где я был, ни до игр, ни после ничего не напоминало о чемпионате мира.