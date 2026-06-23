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Аршавин назвал команду, которая на ЧМ-2026 разочаровала его больше всего

Бывший российский футболист Андрей Аршавин выделил команду, которая на групповом этапе чемпионата мира 2026 года выдала самые разочаровывающие результаты.
Фото: AP Photo
По мнению Аршавина, этой командой является сборная Туниса, проигравшая два матча групповой стадии с общим счётом 1:9 и лишившаяся шансов на выход в плей-офф.

"От Туниса исходит ощущение безнадежности. Их сборная всегда попадает на чемпионаты мира, но в этот раз сложилось впечатление, что собрали команду за 24 часа. Никакой организации и желания — Тунис выглядит беспомощно.

Сборная Кюрасао проиграла Германии 1:7, Гаити уступила Бразилии 0:3 — но видно, что ребята обученные, есть дисциплина. Тунис же... Люди приехали на чемпионат мира, а их как будто заставляют играть. Для меня они — главное разочарование", — передаёт слова Аршавина "Спорт-Экспресс".

После проигрыша Швеции 1:5 в первом туре с поста главного тренера сборной Туниса был уволен французский специалист Сабри Лямуши. Ему на смену пришёл другой француз Эрве Ренар, при котором тунисцы проиграли Японии 0:4.

В заключительном туре группового этапа тунисская команда померится силами со сборной Нидерландов. Встреча состоится 26 июня, начало — в 02:00 мск.

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