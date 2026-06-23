Аршавин назвал команду, которая на ЧМ-2026 разочаровала его больше всего

Бывший российский футболист Андрей Аршавин выделил команду, которая на групповом этапе чемпионата мира 2026 года выдала самые разочаровывающие результаты.

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"От Туниса исходит ощущение безнадежности. Их сборная всегда попадает на чемпионаты мира, но в этот раз сложилось впечатление, что собрали команду за 24 часа. Никакой организации и желания — Тунис выглядит беспомощно.