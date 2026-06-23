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Аршавин назвал главного претендента на "Золотой мяч"

Андрей Аршавин объяснил, почему считает Гарри Кейна одним из главных претендентов на "Золотой мяч" по итогам года.
Фото: ФИФА
По мнению бывшего капитана сборной России, английский форвард подходит к решающей части сезона с серьёзными аргументами в свою пользу.

- Он назабивал кучу голов. Его "Бавария" играла в отличный футбол и вылетела только от "ПСЖ". И у Англии хорошие шансы выиграть этот чемпионат мира, - цитирует Аршавина канал FONBET.

В стартовой встрече турнира сборная Англии обыграла Хорватию со счётом 4:2, а Кейн отметился дублем и был признан лучшим игроком матча.

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