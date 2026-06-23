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Барбоза не уверен в готовности Роналду к чемпионату мира

Состав сборной Португалии перед матчем с Узбекистаном вновь оказался в центре обсуждения.
Фото: ФИФА
Футбольный агент Паулу Барбоза выразил сомнения по поводу готовности Криштиану Роналду к очередной игре на чемпионате мира 2026 года.

По его мнению, звёздный игрок сейчас далёк от своих оптимальных кондиций.

- Будет непростая игра. К сожалению, Роналду выйдет в стартовом составе. Хотя мы видим, что он не готов. Он и предыдущие игры не был готов. Многие игроки находятся не в лучшей форме, - приводит слова Барбозы "Матч ТВ".

Напомним, стартовый матч на турнире команда Роберто Мартинеса завершила вничью с ДР Конго (1:1). Во втором туре португальцы сыграют против сборной Узбекистана. Встреча состоится 23 июня и начнётся в 20:00 по московскому времени.

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