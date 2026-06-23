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Генич дал прогноз на матч Португалия - Узбекистан

Константин Генич считает, что во втором туре чемпионата мира сборная Португалии покажет более содержательный футбол в атаке, чем в стартовой игре турнира.
Фото: ФИФА
По его мнению, в предстоящей встрече с Узбекистаном команда Роберто Мартинеса должна значительно чаще угрожать сопернику и наносить больше ударов в створ.

- Португалия постарается агрессивнее сыграть впереди и больше будет бить по воротам, чего не хватало в матче против Конго. Прогноз - "тотал ударов в створ Португалии больше 6,5", - передаёт слова Генича "РБ Спорт".

Поединок с Узбекистаном пройдёт вечером 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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