Генич дал прогноз на матч Португалия - Узбекистан

Константин Генич считает, что во втором туре чемпионата мира сборная Португалии покажет более содержательный футбол в атаке, чем в стартовой игре турнира.



Фото: ФИФА





- Португалия постарается агрессивнее сыграть впереди и больше будет бить по воротам, чего не хватало в матче против Конго. Прогноз - "тотал ударов в створ Португалии больше 6,5", - передаёт слова Генича "РБ Спорт"

Поединок с Узбекистаном пройдёт вечером 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. По его мнению, в предстоящей встрече с Узбекистаном команда Роберто Мартинеса должна значительно чаще угрожать сопернику и наносить больше ударов в створ.Поединок с Узбекистаном пройдёт вечером 23 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.