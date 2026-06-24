Мамаев назвал фаворита чемпионата мира

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Я посмотрел игры топовых сборных и мне кажется, что у Германии потрясающе сильный состав, как и у Франции и Англии. Но, по моему мнению, Германия — главный фаворит этого турнира, - цитирует Мамаева "Матч ТВ"

По словам Мамаева, сборная Германии - главный фаворит мундиаля.- Мне кажется, что очень сильна сборная Германии. С учетом того, что все мы знаем, как немцы прагматично действуют и играют, я вижу в их сборной запас.Напомним, что чемпионат мира 2026 года проходит в США, Мексике и Канаде - мундиаль завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является национальная команда Аргентины, а сборная Германии не вышла из группы на двух чемпионатах мира кряду - в 2018 и 2022 годах.На групповом этапе текущего турнира сборная Германии одержала две победы в двух стартовых турах - над Кюрасао и Кот-д`Ивуаром. В заключительном туре команде Юлиана Нагельсмана предстоит сыграть с Эквадором.