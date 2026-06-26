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Сборные Японии и Швеции победителя не выявили, но вышли в плей-офф ЧМ-2026

Вничью 1:1 завершился матч 3 тура группового этапа чемпионата мира-2026 между национальными командами Японии и Швеции.
Фото: Global Look Press
Счёт в игре на 56-й минуте открыл нападающий японцев Дайдзэн Маэда, уже на 62-й минуте шведский вингер Антони Эланга восстановил паритет, установив окончательный результат — 1:1.

Япония набрала 5 очков и вышла в плей-офф турнира со второго места в группе F. В 1/16 финала японцы сыграют с победителем группы C, командой Бразилии. Матч состоится 29 июня на "NRG Стэдиум" в Хьюстоне, штат Техас, США. Начало — в 20:00 мск.

Швеция набрала 4 очка и, наряду с Боснией и Герцеговиной (3-е место группы B, 4 очка) и Эквадором (3-е место группы E, 4 очка), гарантировала себе проход в 1/16 финала с третьей строчки. Своего соперника шведы узнают позже.

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