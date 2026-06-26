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Сборные Парагвая и Австралии победителя не выявили

Вничью 0:0 завершился матч 3 тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Парагвая и Австралии.
Фото: Reuters
Обе команды по итогам групповой стадии набрали по 4 балла, но австралийцы за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей заняли второе место в квартете D и уже гарантировали себе выход в 1/16 финала, где сыграют со второй командой группы G (Египет, Иран, Бельгия или Новая Зеландия).

Парагвай имеет высокие шансы на выход в плей-офф с третьей строчки — на данный момент в рейтинге лучших третьих команд парагвайцы занимают четвёртое место.

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