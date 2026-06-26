В сборной Уругвая возник конфликт между игроками и тренером — СМИ

В расположении национальной команды Уругвая возникла конфликтная ситуация между игроками и главным тренером Марсело Бьелсой.

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Об этом сообщает El Espectador. По информации издания, группа ведущих игроков национальной команды, включая вратаря Серхио Рочета, а также полузащитников Мануэля Угарте, Родриго Бентанкура и Федерико Вальверде, инициировала встречу с Бьелсой. Во время беседы футболисты выразили специалисту претензии по поводу чрезмерных тренировочных нагрузок, которые привели к травмам, а также высказали недовольство по тактическим задумкам на предстоящую игру со сборной Испании.



Бьелса собрал всех членов сборной и выступил с продолжительной речью, на которой отверг претензии, заявив, что подобные попытки повлиять на его работу уже предпринимались ранее. Выступление тренера не стало завершением конфликта, ведь несколько футболистов покинули собрание, не дослушав его до конца. Капитан сборной Хосе Мария Хименес предпринял попытку урегулировать ситуацию и призвал партнеров остаться, но успеха не снискал.



Напомним, что после двух туров группового этапа сборная Уругвая с 2 очками располагается втором месте турнирной таблицы группы H. В заключительном туре уругвайцам желательно обыграть лидеров квартета, сборную Испании (4 очка). Ничья оставит для подопечных Бьелсы шансы на выход в плей-офф со второго или даже третьего места, но в таком случае многое будет зависеть от параллельной встречи между Кабо-Верде (3-е место, 2 очка) и Саудовской Аравией (4-е место, 1 очко). Поражение будет гарантировать вылет уругвайцев с чемпионата мира по итогам групповой стадии.