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Бубнов предположил, кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Бывший российский футболист, футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос о том, кто может стать лучшим бомбардиром чемпионата мира-2026.
Фото: Getty Images
Бубнову были предложены кандидатуры форвардов Харри Кейна, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, но он также призвал не забывать про аргентинца Лионеля Месси.

"Все трое могут стать лучшими бомбардирами. Но здесь всё будет зависеть от того, как далеко пройдут их команды. Мне кажется, норвежцы далеко не продвинутся, поэтому у Холанда чисто физически не будет такой возможности. Больше Холанда может и Месси забить", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".

На данный момент лучшим бомбардиром ЧМ-2026 является Лионель Месси из сборной Аргентины, забивший 5 мячей в двух матчах группового этапа. Второе место делят три футболиста — Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия) и Винисиус Жуниор (Бразилия), забившие по 4 гола. На третьей строчке расположились сразу шесть футболистов, забившие по 3 гола — Матеус Кунья (Бразилия), Дениз Ундав (Германия), Джонатан Дэвид (Канада), Исмаэль Сайбари (Марокко), Брайан Бробби (Нидерланды) и Жоан Манзамби (Швейцария).

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