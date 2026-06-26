Бубнов предположил, кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Бывший российский футболист, футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос о том, кто может стать лучшим бомбардиром чемпионата мира-2026.

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"Все трое могут стать лучшими бомбардирами. Но здесь всё будет зависеть от того, как далеко пройдут их команды. Мне кажется, норвежцы далеко не продвинутся, поэтому у Холанда чисто физически не будет такой возможности. Больше Холанда может и Месси забить", — сказал Бубнов в "Коммент.Шоу".

Бубнову были предложены кандидатуры форвардов Харри Кейна, Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда, но он также призвал не забывать про аргентинца Лионеля Месси.На данный момент лучшим бомбардиром ЧМ-2026 является Лионель Месси из сборной Аргентины, забивший 5 мячей в двух матчах группового этапа. Второе место делят три футболиста — Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия) и Винисиус Жуниор (Бразилия), забившие по 4 гола. На третьей строчке расположились сразу шесть футболистов, забившие по 3 гола — Матеус Кунья (Бразилия), Дениз Ундав (Германия), Джонатан Дэвид (Канада), Исмаэль Сайбари (Марокко), Брайан Бробби (Нидерланды) и Жоан Манзамби (Швейцария).