Кейн установил исторический рекорд сборной Англии на чемпионатах мира

Гол в матче с Панамой стал для нападающего Гарри Кейна 11-м на чемпионатах мира, благодаря чему он вышел на первое место среди бомбардиров национальной команды за всю историю мундиалей.

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Прежнее достижение принадлежало Гари Линекеру. Теперь именно Кейн является единоличным рекордсменом англичан по количеству голов на мировых первенствах.



Всего за национальную команду 32-летний нападающий провёл 117 встреч. За это время он забил 82 мяча и отдал 19 результативных передач. Впервые футболку сборной Англии Кейн надел в марте 2015 года.