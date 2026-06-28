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Колумбия и Португалия сыграли вничью и вышли в плей-офф ЧМ-2026
Сегодня, 04:31
Сборные Колумбии и Португалии не сумели определить победителя в заключительном туре группового этапа чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Встреча завершилась без забитых мячей - 0:0.
Уже в компенсированное ко второму тайму время колумбийцы были близки к победе. Давинсон Санчес отправил мяч в сетку ворот соперника, однако после проверки эпизода судьи зафиксировали положение "вне игры", и взятие ворот было отменено.
Несмотря на ничейный результат, обе команды решили главную задачу и вышли в плей-офф турнира. Колумбия с семью очками сохранила лидерство в группе K, а Португалия, набрав пять баллов, финишировала второй.
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Сборная Колумбии
Сборная Португалии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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