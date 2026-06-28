Колумбия и Португалия сыграли вничью и вышли в плей-офф ЧМ-2026

Сборные Колумбии и Португалии не сумели определить победителя в заключительном туре группового этапа чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Встреча завершилась без забитых мячей - 0:0.



Уже в компенсированное ко второму тайму время колумбийцы были близки к победе. Давинсон Санчес отправил мяч в сетку ворот соперника, однако после проверки эпизода судьи зафиксировали положение "вне игры", и взятие ворот было отменено.



Несмотря на ничейный результат, обе команды решили главную задачу и вышли в плей-офф турнира. Колумбия с семью очками сохранила лидерство в группе K, а Португалия, набрав пять баллов, финишировала второй.