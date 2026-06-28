Форвард сборной Узбекистана Шомуродов: жалко, что не смогли выиграть хоть один матч

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов прокомментировал свой гол в ворота ДР Конго.

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- Ну, гол-то красивый, но нам же не помог. Опыта набрались очень большого. Жалко, что не смогли выиграть хоть один матч.