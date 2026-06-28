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Форвард сборной Узбекистана Шомуродов: жалко, что не смогли выиграть хоть один матч

Нападающий сборной Узбекистана Элдор Шомуродов прокомментировал свой гол в ворота ДР Конго.
Фото: GETTY IMAGES
По словам Шомуродова, он забил красивый гол, но это не помогло Узбекистану, и ему жаль, что команда проиграла все матчи.

- Ну, гол-то красивый, но нам же не помог. Опыта набрались очень большого. Жалко, что не смогли выиграть хоть один матч.

Жизнь продолжается. Нам есть к чему стремиться, и будем это все знать, - приводит слова Шомуродова "СЭ".

В третьем туре группового этапа ЧМ-26 сборная Узбекистана уступила ДР Конго со счетом 1:3, автором забитого мяча в составе команды Узбекистана стал Элдор Шомуродов.

Национальная команда Узбекистана впервые в своей истории прошла отбор на чемпионат мира. На групповом этапе сборная сыграла с Португалией, Колумбией и ДР Конго. Подопечные Фабио Каннаваро проиграли все три матча с разницей мячей 2:11 и заняли последнее место в квартете, вылетев с турнира.

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