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Известны уже четыре пары 1/8 финала чемпионата мира - 2026

Сборная Англии присоединилась к числу участников 1/8 финала чемпионата мира - 2026.
Фото: Getty Images
В матче первого раунда плей-офф команда Томаса Тухеля одержала волевую победу над ДР Конго со счётом 2:1, а решающий дубль оформил Гарри Кейн.

После этого результата определились уже четыре пары следующей стадии турнира. За выход в четвертьфинал сыграют Канада и Марокко, Парагвай встретится с Францией, Бразилия поспорит за путёвку дальше с Норвегией, а Англию ждёт противостояние с Мексикой.

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