Орлов: выше Пеле я Месси не поставлю

Лионель Месси остаётся лучшим футболистом современности, однако сравнивать его с Пеле и Диего Марадоной пока преждевременно. Такое мнение высказал комментатор Геннадий Орлов.

Фото: ФИФА





- Считаю его сильнейшим футболистом современности. Прямо сейчас. Но вот выше Пеле и Марадоны я Лео не поставлю. Пеле трижды выигрывал чемпионат мира. Это главный аргумент, - передаёт слова Орлова "Спорт-Экспресс"

В четырёх матчах турнира Месси забил шесть мячей, стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств с 19 голами. По словам Орлова, главным преимуществом Пеле остаются три победы на чемпионатах мира, что не позволяет назвать Месси величайшим игроком в истории.В четырёх матчах турнира Месси забил шесть мячей, стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств с 19 голами.