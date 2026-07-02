Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
США
1 - 0 1 0
Босния и ГерцеговинаПерерыв
Испания
22:00
АвстрияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Родина
17:00
АкронНе начат
Спартак
17:00
Спартак КостромаНе начат

Орлов: выше Пеле я Месси не поставлю

Лионель Месси остаётся лучшим футболистом современности, однако сравнивать его с Пеле и Диего Марадоной пока преждевременно. Такое мнение высказал комментатор Геннадий Орлов.
Фото: ФИФА
По словам Орлова, главным преимуществом Пеле остаются три победы на чемпионатах мира, что не позволяет назвать Месси величайшим игроком в истории.

- Считаю его сильнейшим футболистом современности. Прямо сейчас. Но вот выше Пеле и Марадоны я Лео не поставлю. Пеле трижды выигрывал чемпионат мира. Это главный аргумент, - передаёт слова Орлова "Спорт-Экспресс".

В четырёх матчах турнира Месси забил шесть мячей, стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств с 19 голами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится