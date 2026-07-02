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Бельгия спаслась с 0:2 в концовке и обыграла Сенегал благодаря голу с пенальти на 125-й минуте

Сборная Бельгии вытащила почти проигранный матч и вышла в 1/8 финала чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Команда обыграла Сенегал со счётом 3:2 в дополнительное время.

Сенегальцы вели 2:0 после голов Хабиба Диарра и Исмаилы Сарра, но в концовке основного времени Бельгия вернулась в игру. Сначала Ромелу Лукаку сократил отставание, а затем Юри Тилеманс сравнял счёт.

В дополнительное время всё решил эпизод на 120-й минуте, когда в ворота Сенегала был назначен пенальти. Уже на 120+5-й минуте Тилеманс реализовал удар и принёс бельгийцам победу.

В следующем раунде сборная Бельгии сыграет с победителем матча США - Босния и Герцеговина.

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