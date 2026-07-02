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Орлов высмеял разговоры о шансах сборной России на чемпионате мира

Разговоры о том, что сборная России могла бы успешно выступить на чемпионате мира - 2026, не имеют под собой оснований. Так считает известный комментатор Геннадий Орлов.
Фото: РФС
По мнению Орлова, оценивать реальные возможности российской сборной сейчас невозможно, поскольку она уже несколько лет играет исключительно товарищеские матчи и не встречается с сильнейшими соперниками в официальных соревнованиях.

- Да я просто смеюсь над ними. Как можно такое заявлять? Пока мы не проверим свои силы в официальных турнирах, не стоит даже и заикаться о шансах на ЧМ, - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".

Сборная России не принимает участия в международных турнирах с 2022 года и с тех пор лишена возможности выступать в квалификациях чемпионатов мира и Европы. На данный момент мировое первенство - 2026 уже вступило в стадию плей-офф, а финал турнира состоится 19 июля.

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