Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира

Победный гол Юри Тилеманса в матче с Сенегалом оказался рекордным для чемпионатов мира.

Фото: ФИФА

Как сообщает MisterChip, полузащитник отличился на 124-й минуте 43-й секунде - позже на мундиалях ещё не забивал никто.



Тилеманс реализовал пенальти в концовке дополнительного времени и принёс бельгийцам победу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со счётом 3:2. До этого самым поздним голом турнира считался мяч Абдельмалека Джабу в ворота Германии на чемпионате мира 2014 года - он был забит на 120-й минуте 49-й секунде.