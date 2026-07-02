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Тилеманс забил самый поздний гол в истории чемпионатов мира

Победный гол Юри Тилеманса в матче с Сенегалом оказался рекордным для чемпионатов мира.
Фото: ФИФА
Как сообщает MisterChip, полузащитник отличился на 124-й минуте 43-й секунде - позже на мундиалях ещё не забивал никто.

Тилеманс реализовал пенальти в концовке дополнительного времени и принёс бельгийцам победу в матче 1/16 финала ЧМ-2026 со счётом 3:2. До этого самым поздним голом турнира считался мяч Абдельмалека Джабу в ворота Германии на чемпионате мира 2014 года - он был забит на 120-й минуте 49-й секунде.

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