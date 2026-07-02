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"Вполне возможно, что их никто не остановит". Парфёнов назвал главного фаворита ЧМ-2026

Главный тренер "Ротора" Дмитрий Парфенов в интервью Rusfootball.info предположил, кто и когда сможет остановить Францию на ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
- Команда, безусловно, стоит особняком среди всех фаворитов. Как по мне, лучшие структура, целостность и подбор исполнителей. Поэтому, вполне возможно, никто ее до самого конца не остановит. Если брать по сетке, на бумаге без вопросов и с Парагваем в 1/8, и с победителем пары Марокко – Канада в четвертьфинале. Дальше – Испания, где, понятно, возможны варианты. Но все же поставлю на финал Франция – Бразилия.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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