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Булыкин прокомментировал волевую победу Бельгии над Сенегалом

Исход матча Бельгии и Сенегала в 1/16 финала чемпионата мира - 2026 Дмитрий Булыкин назвал во многом счастливым для европейской команды.
Фото: ФИФА
Экс-игрок сборной России отметил, что бельгийцы сумели воспользоваться своим шансом в концовке встречи за счёт проявленного характера.

- Конечно, это отскок. На 86-й минуте горели 0:2 - и потом выиграли. С одной стороны, можно сказать, что это характер команды, но с другой - если бы гол был забит на пять минут позже, ничего бы уже не случилось, - цитирует эксперта "Советский спорт".

Бельгийцы уступали со счётом 0:2 до 86-й минуты, однако сумели перевести игру в дополнительное время, а затем вырвали победу благодаря пенальти, назначенному на 120-й минуте. Решающий мяч с "точки" забил Юри Тилеманс. В 1/8 финала сборная Бельгии встретится с США.

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