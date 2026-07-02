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Радимов назвал вероятный счёт матча Испания - Австрия

Владислав Радимов не ждёт серьёзной интриги в матче Испании и Австрии на стадии 1/16 финала чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Экс-полузащитник "Зенита" уверен, что испанская команда не просто выйдет в следующий раунд, а добьётся уверенной победы.

- Испанцам пора включаться в чемпионат. И соперника лучше, чем Австрию с её открытым футболом, для этого не подберёшь. Будет крупная победа Испании с форой (-2,5). Счёт 4:1 или 5:1, - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".

Матч между сборными Испании и Австрии состоится 2 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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