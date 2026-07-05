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Клопп возглавил сборную Германии - инсайдер Романо
Сегодня, 18:28
Сборная Германии определилась с новым главным тренером.
Фото: Getty Images
"Юрген Клопп - новый главный тренер сборной Германии. Клопп согласился возглавить сборную. Детали его долгосрочного контракта и ухода из системы Red Bull ещё обсуждаются, но он станет новым главным тренером", - написал Романо в социальных сетях.
29 июня сборная Германии вылетела с ЧМ-2026, потерпев поражение от Парагвая в 1/16 финала (1:1, 3:4 - пенальти). 3 июля пресс-служба Немецкого футбольного союза сообщила об отставке главного тренера Юлиана Нагельсманна.
Ранее Юрген Клопп возглавлял "Ливерпуль", дортмундскую "Боруссию", "Майнц" и молодежную команду "Франкфурта". С января 2025 года немецкий специалист занимал должность директора по международным связям в футбольных клубах системы Red Bull.
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Юрген Клопп
Сборная Германии
Фабрицио Романо
Опубликовал:
Данил Пелих
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