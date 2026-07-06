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Тарасов назвал фаворита ЧМ-2026: сильнейший состав в мире

Бывший игрок сборной России Дмитрий Тарасов назвал фаворита текущего ЧМ.
Фото: Getty Images
Дмитрий Тарасов заявил, что Франция является фаворитом текущего мундиаля.

"Сборная Франции - фаворит на победу на чемпионате мира. У Дешама сильнейший состав в мире. Сборная Франции очень хороша!" - сказал Тарасов Metaratings.

На данный момент национальная команда Франции одержала победу во всех матчах чемпионата мира-2026. Подопечные Дидье Дешама обыграли Сенегал (3:1), Ирак (3:0), Норвегию (4:1), Швецию (3:0) и Парагвай (1:0).

В четвертьфинале мундиаля французы встретятся с Марокко.

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