Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Мексика
2 - 3 2 3
АнглияЗавершен
Португалия
22:00
ИспанияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Акрон
3 - 1 3 1
Ротор2 тайм

Непомнящий назвал фаворита в матче США - Бельгия: удивляют на этом ЧМ

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче ЧМ.
Фото: Getty Images
Российский специалист заявил, что сборная США выступает лучше Канады и Мексики на текущем мундиале.

"США - единственные хозяева, которые остались на турнире. Они достаточно хорошо играют и удивляют на этом чемпионате мира. В целом, они выглядели лучше, чем Канада и Мексика. Для меня они однозначно фавориты", - сказал Непомнящий "Спорт-Экспрессу".

Завтра, 7 июля, состоится матч в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными США и Бельгии. Встреча пройдет на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится