Непомнящий назвал фаворита в матче США - Бельгия: удивляют на этом ЧМ

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче ЧМ.

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"США - единственные хозяева, которые остались на турнире. Они достаточно хорошо играют и удивляют на этом чемпионате мира. В целом, они выглядели лучше, чем Канада и Мексика. Для меня они однозначно фавориты", - сказал Непомнящий "Спорт-Экспрессу"

Российский специалист заявил, что сборная США выступает лучше Канады и Мексики на текущем мундиале.Завтра, 7 июля, состоится матч в рамках 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными США и Бельгии. Встреча пройдет на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле. Стартовый свисток прозвучит в 03:00 по московскому времени.