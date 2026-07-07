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Роналду высказался об уходе Мартинеса из сборной Португалии

Криштиану Роналду поддержал Роберто Мартинеса после его ухода из сборной Португалии.
Фото: Getty Images
Тренер объявил о решении покинуть пост после поражения от Испании (0:1) в 1/8 финала ЧМ-2026.

- Мне было очень приятно работать с ним. Роберто - сильный тренер и прекрасный человек. Он многое сделал для Португалии и заслуживает уважения. При нем мы выиграли трофей, а это важно: раньше сборная не так часто добивалась подобных успехов. Я благодарен ему и желаю всего лучшего, - сказал Роналду.

Отметим, что Роналду ранее заявил, что завершает свою карьеру в сборной Португалии.

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