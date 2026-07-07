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Роналду не смог стать чемпионом мира в качестве игрока

Криштиану Роналду завершил выступления на чемпионатах мира без завоеванного титула.
Фото: ФИФА
В понедельник сборная Португалии уступила Испании со счетом 0:1 в матче 1/8 финала ЧМ-2026 и покинула турнир.

41-летний нападающий защищал цвета национальной команды на шести мировых первенствах. Лучшего результата португальцы добились в 2006 году, когда дошли до полуфинала.

Незадолго до встречи с Испанией Роналду подтвердил, что нынешний чемпионат мира станет для него последним в качестве игрока. Таким образом, форвард завершил карьеру на мундиалях, так и не сумев выиграть главный трофей мирового футбола.

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