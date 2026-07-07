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Все страны-хозяйки ЧМ-2026 вылетели в 1/8 финала

На домашнем чемпионате мира - 2026 не осталось ни одной сборной страны-хозяйки.
Фото: ФИФА
После завершения стадии 1/8 финала турнир покинули США, Канада и Мексика.

Первыми борьбу за трофей прекратили канадцы, уступившие Марокко со счетом 0:3. Затем из турнира выбыла сборная Мексики, проигравшая Англии (2:3). Последней из хозяев чемпионата мира завершила выступление команда США, потерпевшая поражение от Бельгии со счетом 1:4.

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