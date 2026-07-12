Пикфорд установил исторический рекорд сборной Англии

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд установил новое достижение национальной команды в матче 1/4 финала чемпионата мира - 2026 против Норвегии.

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Вратарь вышел в стартовом составе и стал единоличным рекордсменом англичан по количеству проведённых встреч на мундиалях.



Для Пикфорда этот поединок стал уже 18-м на чемпионатах мира. Ранее никому из футболистов сборной Англии не удавалось достичь такой отметки.