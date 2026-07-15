Объявлены составы Англии и Аргентины на полуфинал ЧМ-2026

Стали известны стартовые составы сборных Англии и Аргентины на полуфинальный матч чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

С первых минут на поле выйдут лидеры обеих команд - Джуд Беллингем, Гарри Кейн и Лионель Месси.



Состав сборной Англии: Пикфорд, Джеймс, Гехи, Спенс, Стоунз, Райс, Андерсон, Беллингем, Сака, Гордон, Кейн.



Состав сборной Аргентины: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико, Паредес, Мак Аллистер, Фернандес, Симеоне, Месси, Альварес.



Победитель полуфинального противостояния сыграет в финале чемпионата мира против сборной Испании, которая накануне со счётом 2:0 обыграла Францию. Проигравшая команда встретится с французами в матче за третье место.