Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Англия
0 - 0 0 0
Аргентина1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
2 - 1 2 1
ФакелЗавершен

"Краснодар" отказался от трансфера полузащитника "Зенита" - источник

Полузащитник Андрей Мостовой, вероятнее всего, не перейдёт в "Краснодар" в нынешнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"
Как пишет телеграм-канал "МЯЧ RU", южный клуб отказался от идеи приглашения футболиста "Зенита", несмотря на то что он рассматривался в качестве одного из основных претендентов на замену Виктору Са. По информации источника, петербуржцы не собирались расставаться с игроком и выставили за него слишком высокую цену.

Кроме того, "Зенит" по-прежнему рассчитывает сохранить Мостового, предложив ему новый контракт с зарплатой 2,7 миллиона евро за сезон. Отмечается, что соглашение пока не подписано из-за недовольства игроком количеством игровой практики. Однако главный тренер Сергей Семак заверил футболиста, что в новом сезоне он будет получать больше игрового времени, поэтому Мостовой, как ожидается, останется в составе "сине-бело-голубых".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится