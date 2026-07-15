Как пишет телеграм-канал "МЯЧ RU", южный клуб отказался от идеи приглашения футболиста "Зенита", несмотря на то что он рассматривался в качестве одного из основных претендентов на замену Виктору Са. По информации источника, петербуржцы не собирались расставаться с игроком и выставили за него слишком высокую цену.
Кроме того, "Зенит" по-прежнему рассчитывает сохранить Мостового, предложив ему новый контракт с зарплатой 2,7 миллиона евро за сезон. Отмечается, что соглашение пока не подписано из-за недовольства игроком количеством игровой практики. Однако главный тренер Сергей Семак заверил футболиста, что в новом сезоне он будет получать больше игрового времени, поэтому Мостовой, как ожидается, останется в составе "сине-бело-голубых".
"Краснодар" отказался от трансфера полузащитника "Зенита" - источник
Полузащитник Андрей Мостовой, вероятнее всего, не перейдёт в "Краснодар" в нынешнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"