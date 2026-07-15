Российский тренер отреагировал на победу Испании над Францией

Успех сборной Испании в полуфинале чемпионата мира - 2026 не стал неожиданностью для российского тренера Сергея Ташуева.

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- У Испании более организованная игра. Тактика де ла Фуэнте сработала - он полностью переиграл Францию. Испания в этом матче напомнила, как играла на чемпионате Европы - 2024, - передаёт слова Ташуева "Чемпионат"

Специалист убеждён, что команда Луиса де ла Фуэнте добилась результата благодаря грамотной тактике и превосходству над Францией в организации игры.Испанцы победили со счётом 2:0 и первыми обеспечили себе место в финале мирового первенства. Соперником команды Луиса де ла Фуэнте станет победитель второго полуфинала, в котором встретятся Англия и Аргентина. Франция, в свою очередь, поборется за бронзовые медали.