ФИФА назвала лучшего молодого футболиста чемпионата мира - это не Ямаль

Защитник сборной Испании Пау Кубарси стал обладателем награды лучшему молодому футболисту чемпионата мира - 2026.

Фото: ФИФА

Победителя в этой номинации определила ФИФА. 19-летний центрбек принял участие во всех восьми матчах испанской команды на турнире. За весь мундиаль "Фурия Роха" пропустила лишь один мяч и завершила соревнования с чемпионским титулом, обыграв в финале Аргентину со счётом 1:0 в дополнительное время.



Для Испании этот триумф стал вторым в истории. Впервые национальная команда выиграла чемпионат мира в 2010 году, когда также с минимальным счётом после овертайма одолела Нидерланды. Аргентина же не смогла защитить титул, завоёванный на предыдущем мировом первенстве.