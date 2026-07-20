Футболист сборной Аргентины получил красную карточку после финала ЧМ-2026

Защитник сборной Аргентины Леандро Паредес был удалён после финала чемпионата мира - 2026 с Испанией.

Фото: ФИФА

Как пишет L'?quipe, красную карточку футболист получил уже после окончания встречи за участие в потасовке. По информации источника, конфликт начался после того, как Паредес толкнул защитника испанцев Эрика Гарсию. В эпизод вмешался Гави, однако аргентинец повалил полузащитника на газон, схватил его за манишку и нанёс удар.



После этого в ситуацию вмешались футболисты обеих команд и представители тренерских штабов, сумевшие прекратить конфликт. В итоге арбитр показал Паредесу прямую красную карточку.



Испания выиграла финальный матч со счётом 1:0 в дополнительное время и стала двукратным чемпионом мира.