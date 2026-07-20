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Трампа и Инфантино освистали на церемонии награждения после финала ЧМ-2026

Во время церемонии награждения по итогам финала чемпионата мира - 2026 болельщики встретили свистом президента США Дональда Трампа и главу ФИФА Джанни Инфантино.
Фото: Getty Images
Оба находились на трибунах стадиона "Метлайф" в Ист-Ратерфорде, где состоялся решающий матч турнира, а после финального свистка вышли для участия в награждении призёров. Именно в этот момент с трибун раздался неодобрительный гул.

В финале мирового первенства сборная Испании в дополнительное время одолела Аргентину со счётом 1:0.

Источник: "Чемпионат"

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