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Фернандес оказался шестым удалённым футболистом в финалах ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес стал лишь шестым футболистом в истории, получившим красную карточку в финале чемпионата мира.
Фото: ФИФА
Как пишет Opta Analyst, футболист "Челси" стал лишь шестым игроком в истории, удалённым в решающем матче мирового первенства.

До этого подобный эпизод фиксировался всего в пяти финалах. В разные годы красные карточки получали аргентинцы Педро Монсон и Густаво Десотти, француз Марсель Десайи, капитан сборной Франции Зинедин Зидан и защитник Нидерландов Джон Хейтинга.

Любопытно, что за всю историю чемпионатов мира только одна команда сумела выиграть финал, оставшись вдесятером после удаления своего футболиста.

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