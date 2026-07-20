Фернандес оказался шестым удалённым футболистом в финалах ЧМ

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес стал лишь шестым футболистом в истории, получившим красную карточку в финале чемпионата мира.

Фото: ФИФА

Как пишет Opta Analyst, футболист "Челси" стал лишь шестым игроком в истории, удалённым в решающем матче мирового первенства.



До этого подобный эпизод фиксировался всего в пяти финалах. В разные годы красные карточки получали аргентинцы Педро Монсон и Густаво Десотти, француз Марсель Десайи, капитан сборной Франции Зинедин Зидан и защитник Нидерландов Джон Хейтинга.



Любопытно, что за всю историю чемпионатов мира только одна команда сумела выиграть финал, оставшись вдесятером после удаления своего футболиста.