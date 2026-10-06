"Момент настал". Месси записал обращение перед прощальным матчем за сборную Аргентины

Сегодня ночью капитан сборной Аргентины Лионель Месси завершит выступления за национальную команду.

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"Момент настал. Я ухожу с миром, отдав все, что мог. Эта футболка была моей мечтой, моей гордостью и моей жизнью на протяжении многих лет.

Спасибо, что так сильно меня любишь. Я всегда буду заботиться о тебе", - сказал Месси в видео в социальной сети.В ночь на среду, 7 октября, 39-летний нападающий Лионель Месси проведет свой прощальный матч за национальную сборную Аргентины. Игра пройдет в Буэнос-Айресе, соперником "альбиселесте" станет команда Бенина. Начало встречи - в 2:00 по московскому времени.На счету Месси 125 забитых мячей и 67 результативных передач в 207 матчах в футболке своей национальной сборной.