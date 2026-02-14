Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
2 - 1 2 1
АлашкертЗавершен
Нижний Новгород
4 - 1 4 1
СогдианаЗавершен
Оренбург
0 - 1 0 1
КайратЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
ТоболЗавершен

Игрок "Пари НН": говорят, что по манере игры я похож на Мусиалу

Полузащитник "Пари НН" Никита Ермаков ответил на вопрос о своих любимых игроках.
Фото: ФК "Пари НН"
Отвечая на вопрос, Ермаков отметил, что его сравнивают с хавбеком "Баварии Мюнхен" Джамалом Мусиалой.

"Лука Модрич, Тони Кроос, Хави, Андрес Иньеста, Кевин Де Брейне. Сейчас Джуд Беллингем и Джамал Мусиала. Некоторые ребята говорят, что по манере игры я чем-то похож на Мусиалу", — приводит слова Ермакова "РБ Спорт".

Никита Ермаков является воспитанником академии ЦСКА. Он выступает за "Пари НН" с 2024 года. На его счету 17 матчей за нижегородцев, в которых он не отметился результативными действиями.

На данный момент его команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров Российской Премьер-лиги "Пари НН" набрал 14 очков.

