Игрок "Пари НН": говорят, что по манере игры я похож на Мусиалу

Отвечая на вопрос, Ермаков отметил, что его сравнивают с хавбеком "Баварии Мюнхен" Джамалом Мусиалой.
"Лука Модрич, Тони Кроос, Хави, Андрес Иньеста, Кевин Де Брейне. Сейчас Джуд Беллингем и Джамал Мусиала. Некоторые ребята говорят, что по манере игры я чем-то похож на Мусиалу", — приводит слова Ермакова "РБ Спорт".
Никита Ермаков является воспитанником академии ЦСКА. Он выступает за "Пари НН" с 2024 года. На его счету 17 матчей за нижегородцев, в которых он не отметился результативными действиями.
На данный момент его команда занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров Российской Премьер-лиги "Пари НН" набрал 14 очков.
Фото: ФК "Пари НН"