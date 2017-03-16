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Самбу и Нимели тренируются со "Спартаком-2" перед матчем с "Динамо"

"Спартак-2" провел тренировку в преддверии матча 27-го тура первенства ФНЛ против "Динамо", информирует официальный сайт красно-белых.

В общей сложности занятие под руководством Дмитрия Гунько продлилось более полутора часов. Активной работе предшествовала разминка. После нее игроки выполнили серию разнообразных упражнений технического и тактического характера. Отметим, что в общей группе трудились два легионера: нападающие Идриса Самбу (Португалия) и Сильванус Нимели (Либерия). Что касается замбийского форварда Фэшна Сакалы, который стал в воскресенье в составе молодежной сборной своей страны обладателем Кубка африканских наций и вошел в символическую сборную турнира, то он присоединится к московской команде в ближайшие дни.
Теги: Спартак-2
Сегодня, 22:00
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5
(1)
№5 Написал: Марток (Сегодня, 22:23) #
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online

Цитата: Tambov.kb
anonymous,
А как там Ваши индейцы?

их папуасы... на секторах с голой жопой... в европу на работу просятся.....
Регистрация: 16.03.2017
№4 Написал: Tambov.kb (Сегодня, 22:21) #
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  •  (2)

anonymous,
А как там Ваши индейцы?
Регистрация: 12.02.2017
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 22:05) #
  • -4
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Цитата: vlees^^
через пару лет будут унижать питерский середняк если он конечно еще будет существовать

если Федун в Хохляндию не эмигрирует и спонсором не станет Тарасовская птицефабрика
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: vlees^^ (Сегодня, 22:04) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
через пару лет будут унижать питерский середняк если он конечно еще будет существовать
Регистрация: 15.03.2017
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 22:02) #
  • -6
  •  (8)

дубль нигерского Спатака
Регистрация: 8.01.2017
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