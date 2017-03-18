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Новости партнеров

Олег Кожанов: вратарь "Ростова" Левицкий на полном серьёзе рассказывал, что его забирал НЛО

Бывший игрок "Зенита", "Волги", "СКА-Энергии" и других российских команд Олег Кожанов, ныне играющий за любительскую команду "Балтийский завод" в петербургском турнире "Спортинг-лига", рассказал о самых странных партнёрах.

– Вспомни футболиста, который в первом дивизионе потратился на что-то роскошное.

– В «Енисее» у нас молодой пацан купил «Лексус» за пять миллионов, а зарплата у него была 250 тысяч рублей. Влез в долги. В «Ростове» паренек, Мазалов, пришел из второй лиги и купил себе «Мазерати». Полгода поиграл и пропал куда-то.

– Странные легионеры встречались на твоем пути?

– Да конечно, на каждом шагу. В «Ростове» подписывали какого-то нелепого легионера из Бразилии. Я когда его увидел… Весит килограмм на десять больше, чем должен был. Видели его только в ночных клубах с сигарой в зубах. Приехал отдыхать, в общем. Сыграл пару-тройку матчей.

– А самый странный русский футболист?

– В «Ростове» Максим Левицкий на полном серьезе рассказывал, что его ночью забирал НЛО. Правду говорят, что вратари с другой планеты, а тут это практически подтвердилось. Все вратари такие начитанные, грамотные. Кого-то НЛО забирал, кто-то пропадал на несколько дней. Да и полевые часто пропадали. Играл я с Серегой Виноградовым в «Волге», и тот сразу после субботней игры пропадал. Искали по всему городу, потом двери в квартире взламывали, а он в ванне с шампанским лежит.

– Ты в «Химках» поиграл с Борисом Ротенбергом.

– О! Ты что, таких людей нельзя обсуждать. Хотя все прекрасно все понимают: как, что и почему. Если человек вообще нефутбольный, как он может играть в премьер-лиге? Это сейчас уже все привыкли, а когда он в «Химках» начинал, и Константин Сарсания ставил его на каждую игру, все было намного хуже. Рома Березовский просил ставить его подальше от ворот, а против московского «Спартака» он вышел играть под нападающим. (смеется)

– Что скажешь о тренерских способностях Сарсании?

– Да какой он тренер? Чистый агент, не более. Потом просто решил стать тренером, пытался строить из себя специалиста, - цитирует Кожанова "Спортинг".
Вчера, 23:39
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№1 Написал: coban сегодня (Вчера, 23:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну, НЛО..,с каждым может случиться.)


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
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