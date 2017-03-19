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Еврокубковое похмелье (3)
Еврокубковое похмелье (3)
Леонид Федун: получилось настоящее дерби и по накалу, и по игре
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал ничью второй команды в матче против "Динамо" (1:1).
"Получилось настоящее дерби и по накалу, и по игре, пускай второго порядка, но все же дерби. После матча сказал ребятам, что надо играть быстрее. Что касается легионеров, пока рано делать выводы, они только приехали. Самбу похож на Промеса? Надеюсь, что в будущем будет похож", - цитирует Федуна ТАСС.
"Получилось настоящее дерби и по накалу, и по игре, пускай второго порядка, но все же дерби. После матча сказал ребятам, что надо играть быстрее. Что касается легионеров, пока рано делать выводы, они только приехали. Самбу похож на Промеса? Надеюсь, что в будущем будет похож", - цитирует Федуна ТАСС.
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